بيلينجهام يختار زميله كأفضل لاعب في العالم.. وفينيسيوس يعترض!

يستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.
وتأهل الميرنجي إلى النهائي بعدما تجاوز عقبة بايرن ميونخ بنتيجة (4-3) بمجموع المباراتين، بينما انتصر دورتموند على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها (1-0).
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفينيسيوس وبيلينجهام من احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني.
وقال فينيسيوس في كلمته: "أنا هنا مع بيليجول، سعيد جدًا لأنني قادر على مشاركة هذا (الاحتفال) مع جميع اللاعبين ومع الجماهير، هذا سيمنحنا الكثير من الطاقة للفوز بدوري أبطال أوروبا".
المباراة التالية
ورد بيلينجهام على الفور: "أنا سعيد جدًا باحتفالي الأول (لقب الدوري الأول). أنا مع أفضل لاعب في العالم (فينيسيوس)".
لم يقبل فينيسيوس كلمات بيلينجهام، وقال له: "لا إنه الأفضل (بيلينجهام)، ليرد النجم الإنجليزي (لا، لا)".