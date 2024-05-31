"أتمنى زيارة هذا الملعب مجددًا" .. بيلينجهام يختار أفضل هدف لريال مدريد في دوري الأبطال

"لا أنسى النهائي الإنجليزي التاريخي"

لم يتردد النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، في التأكيد على أن حلمه الأكبر مع ريال مدريد هو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد جود بيلينجهام لقيادة ريال مدريد في مواجهة بوروسيا دورتموند، غدًا السبت على ملعب ويمبلي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام في مقابلة مع موقع نادي ريال مدريد: "أفضل هدف شاهدته لريال مدريد في دوري الأبطال؟، كان الذي أحرزه جاريث بيل في شباك ليفربول بنهائي نسخة 2018، كان هدفًا لا يصدق، أتذكر عندما شاهدته للمرة الأولى قلت ما هذا.. كيف حدث ذلك".

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وأضاف: "أفضل نهائي عاصرته في المسابقة كان بالطبع الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، كنت لا زلت أبدأ مسيرتي الكروية وكان حدثًا ضخمًا للغاية، وبدا واضحًا أن المباراة لن تحسم إلا بركلات الترجيح. لا أنسى أيضًا ركلات الترجيح بين ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي 2016، كان رائعًا للغاية".

وتابع بيلينجهام: "أفضل ملعب لعبت عليه كضيف هو ملعب برمينجهام سيتي، لا أعتقد أنني سأخوض مباراة عليه مجددًا، لكنني أتمنى ذلك جدًا في السنوات المقبلة عندما يعود برمينجهام إلى دوري أبطال أوروبا".

وختم: "أفضل أداء قدمته في مباراة بدوري الأبطال، كان مع ريال مدريد هذا الموسم عندما لعبنا المباراة الثانية أمام نابولي، استمتعت كثيرًا بهذه المباراة وسجلت هدفًا رائعًا".