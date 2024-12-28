“لمدة عشر سنوات”.. طفل إنجليزي يورط جود بيلينجهام في التوقيع على عقد مع بيرنلي!

لفتة إنسانية من بيلينجهام...

قدم جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، مع شقيقه جوب، لاعب سندرلاند، لفتة إنسانية لأحد الأطفال، خلال فترة أعياد الميلاد، ووقع الثنائي على عقد انضمامهما لنادي بيرنلي، لمدة عشر سنوات.

وقضى بيلينجهام، عطلة الميلاد في إنجلترا، مع عائلته ودعم شقيقه الأصغر في مباراة سندرلاند، خلال مواجهة نظيره بلاكبيرن، ضمن منافسات جولة "البوكسينج داي" في تشامبيونشيب والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأثناء إقامة الثنائي في أحد الفنادق، التقيا مع عائلة من مشجعي بيرنلي، وقدم لهم أحد الأطفال عقدًا مبدئيًا للانضمام إلى بيرنلي، ليوافق الشقيقان بيلينجهام ويوقعان عليه.

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وجاء في نص العقد: "نحن جوب وجود، اتفقنا على التوقيع مع نادي بيرنلي لمدة 10 سنوات"، ليشارك والد الطفل، القصة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

ومن جانبه هنأ رئيس نادي بيرنلي، الطفل ألفى على ما فعله، ومازحه ردًا على تلك التغريدة وكتب له: "مرحبًا بك، في فريق التعاقدات معنا".

جدير بالذكر أن توقيع الثنائي بيلينجهام لصالح نادي بيرنلي، بشكل فكاهي لم يكن الخبر السعيد الوحيد لعشاق الفريق الإنجليزي، في فترة أعياد الميلاد، إذ نشر الأسطورة البرازيلية، رونالدينيو، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستاجرام"، وهو يرتدي قميص الفريق، الذي انضم له نجله في الصيف الماضي.