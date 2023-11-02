بيلينجهام وفينيسيوس يعرفان .. تحرك مهم في مستقبل مبابي وريال مدريد

تتزايد في الآونة الأخيرة الأخبار التي تربط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد.

تتواصل الإشارات بشأن ارتباط مستقبل كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في يونيو 2024.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن غرفة ملابس ريال مدريد تعرف بالفعل أن وصول مبابي إلى الفريق في صيف العام المقبل تعد أمرًا مفروغًا منه.

التقرير أشار إلى أن باريس سان جيرمان يواصل محاولة تغيير الوضع، لكن كل الذين لديهم علاقة مباشرة مع الفريق الباريسي يرون أن استمرارية مبابي في "حديقة الأمراء" أصبحت أكثر من معقدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وضع مبابي الحالي يشبه تمامًا ما حدث في 2021، قبل شهرين من بدء العد التنازلي لأن يصبح حرًا في التفاوض، ويبدو أنه لا يوجد شكوك في مستقبله هذه المرة.

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الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وجود بيلينجهام، حصلوا، بشكل خاص، على فكرة من النادي كيف يمكن أن ينسجموا جميعًا مع مبابي في الملعب.

مبابي لم يكن في الصدارة خلال حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين الماضي في باريس، حيث كان آخر الواصلين وأول المغادرين لمسرح دو شاتليه، ولم يشعر بالراحة في أي وقت.

وللمرة الأولى، لم يكن مبابي محط اهتمام الجميع، لكن الحقيقة هي أن وجوده الهادئ هذه المرة، ساعد في جعل الناس يتحدثون عنه وعن مستقبله مرة أخرى.

والآن، أمام مبابي شهرين حتى يكون لديه القدرة على اختيار وجهته القادمة، ويبدو أن الجميع الآن يعتبرون أن وصوله إلى "سانتياجو برنابيو" أمر مفروغ منه.