لعنة الإصابات مستمرة.. ضربة صاعقة لريال مدريد قبل موقعة أتالانتا بدوري الأبطال

أنشيلوتي في أزمة

تلقى ريال مدريد ضربة كبرى، تتمثل في إصابة الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، خلال مواجهة جيرونا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقدم بيلينجهام أفضل مستوياته أمام جيرونا، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني بتمريرة ساحرة إلى أردا جولر، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 61، ويشارك بدلًا منه داني سيبايوس.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النجم الإنجليزي غادر ملعب مونتيليفي بعد شعوره بآلام في فخذه الأيسر، ما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة أتالانتا الحاسمة في دوري أبطال أوروبا خارج الديار، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه "يبدو من غير المحتمل أن يتعافى بيلينجهام خلال 72 ساعة فقط، لكن سيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد الإصابة بدقة".

وختمت: "ليس بيلينجهام هو اللاعب الوحيد الذي أصيب في المباراة، حيث خرج فيرلاند ميندي مصابًا أيضًا في العضلة، ما يفتح الباب أمام فران جارسيا للعب كأساسي في مباراة دوري الأبطال".

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، بينما يأتي أتالانتا في المركز الخامس بـ11 نقطة.