بيلينجهام كشف الأمر .. ريال مدريد استخدم العلم لإسقاط مانشستر سيتي!

"الميرنجي يمتلك أكبر قسم تحليل في العالم"

لا تزال أصداء المعركة الشرسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، تسيطر على وسائل الإعلام العالمية.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية مقالًا للكاتب جير جوردي، أستاذ علم النفس وكرة القدم، بعنوان "ريال مدريد يمتلك أكبر قسم تحليل في العالم"، حيث ناقش طريقة فوز الملكي على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-3)، في ربع النهائي.

وقال جوردي في مقاله، إن ريال مدريد استخدم كل الأسباب العلمية المنطقية لتحقيق الفوز بركلات الترجيح على السيتي، مستشهدًا بركلة جود بيلينجهام التي أسكنها شباك الحارس إيدرسون، وكذلك بالركلة التي تصدى لها أندري لونين حارس الملكي من بيرناردو سيلفا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن ركلة الجزاء التي نفذها بيلينيجهام "كانت الأفضل في ركلات الترجيح بأكملها للفريقين"، حيث أظهرت أنه "متعمد تنفيذها بهذا الشكل، كان واضحًا أن هناك خطة وطريقة محددة ينفذ بها بيلينجهام اللعبة. يمكنك أن ترى في وجهه مدى عصبيته وتوتره، لكنه يتبع الخطة".

وأضاف: "ذكّرتني تلك اللقطة بطريقة كريستيانو رونالدو وركلته الأولى منذ عام 2005. فعل بيلينجهام شيئًا مشابهًا، حاول أن يبدو مهيمنًا بلغة جسده. إنه يحاول السيطرة على الجميع".

وتطرق جوردي للحديث عن تصدي لونين لركلة بيرناردو سيلفا، مشيرًا إلى أن توقفه لفترة من الوقت قبل تنفيذ الركلة، بسبب عدم وجود كرة في الملعب، كان له تأثير واضح حيث أن الانتظار لفترة طويلة، يتسبب في انخفاض الأداء بشكل كبير جدًا، ولهذا السبب رمى الكرة مباشرة على جسد لونين.

وختم في مقاله: "يقولون إن كيبا أريزابالاجا، أخبر لونين أن سيلفا سيسدد في المنتصف، بينما تظهر الصور أنطونيو روديجر وهو يداعبه بأنه سيذهب إلى اليسار قبل أن يسدد ماتيو كوفاسيتش الكرة. يبدو لي رائعًا. لقد أخذ لونين بنصيحة روديجر وسار في الاتجاه الصحيح، ولكني أتساءل: كم عدد الأشخاص الذين يوظفهم ريال مدريد في مجال التحليلات؟".