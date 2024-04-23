جود حقق مفاجأة في الدوري الإسباني

يرى الإيطالي فابيو كابيلو، مدرب منتخب إنجلترا الأسبق، أن الإنجليز قادرون على تحقيق لقب بطولة أوروبا (يورو 2024)، في ظل امتلاكهم النجم المتألق جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد.

وتقام بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين، وسط منافسة شرسة بين عمالقة القارة العجوز للحصول على اللقب الذي حققه المنتخب الإيطالي قبل 3 أعوام في إنجلترا، بعد فوزه على الأسود الثلاثة بركلات الترجيح في النهائي.

وقال كابيلو على هامش حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية في مدريد: "هناك لاعبان يمكنهما صناعة الفارق مع منتخبات بلادهم، جود بيلينجهام وكيليان مبابي، لكن بالنسبة لكريستيانو رونالدو فالأمر مختلف، حيث تقدم في السن (39 عامًا) ويخوض منافسات أضعف في السعودية".

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وتألق رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث تجاوز حاجز الـ40 هدفًا مع النصر مرة أخرى بمختلف المسابقات، لكن مدرب ريال مدريد ويوفنتوس السابق كابيلو وضع علامات استفهام حول مستوى النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

وأضاف: "فقط اللاعبون السوبر بإمكانهم اللعب مثله في هذا السن، ليونيل ميسي وبعض اللاعبين الأخرين"، لكنه غير متأكد بأن رونالدو سيتألق في اليورو "بعد عام في الجزيرة العربية".

كابيلو، الذي قاد إنجلترا إلى نهائيات كأس العالم 2010، يعتبر الأسود الثلاثة هم المرشحون للفوز بلقب اليورو، في ظل تألق نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، قائلًا: "إنها مفاجأة أن لاعبًا إنجليزيًا يتألق بهذه السرعة في الدوري الإسباني".

سجل بيلينجهام 21 هدفًا لريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، بما في ذلك هدف الفوز القاتل في شباك برشلونة، خلال الكلاسيكو الأخير، ومن المتوقع أن ينضم إليه اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية عندما يصل إلى نهاية عقده في باريس سان جيرمان.