بيلينجهام ضد فينيسيوس ويامال ينافس كوبارسي .. جوائز الأفضل بالدوري الإسباني 2023-24

تعرف على المرشحين بالجوائز الفردية في الدوري الإسباني

دخل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في منافسة مع زميله في ريال مدريد فينيسوس جونيور، بينما ينافس أيضًا لامين يامال زميله في برشلونة باو كوبارسي في جوائز الأفضل بالدوري الإسباني 2023-24.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني عن القائمة النهائية المرشحة لجوائز الأفضل خلال الموسم، حيث ضمت قائمة أفضل لاعب بيلينجهام بالإضافة إلى فينيسيوس، وإيسكو نجم ريال بيتيس وأرتيم دوفبيك لاعب جيرونا، وأنطوان جريزمان.

بينما يتنافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإسباني، أبرزهم ثنائي برشلونة لامين يامال، وباو كوبارسي.

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وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري كلًا من "سافيو دي أوليفييرا لاعب جيرون، وخافي جيرا لاعب فالنسيا، وجوني كاردوسو لاعب ريال بيتيس".

وتوج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، وذلك للمرة الـ36 في تاريخه، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الجوائز الفردية بعد انتهاء الدوري الذي يتبقى فيه جولة واحدة.