"أصبحت برازيليًا وأتعلم الكلمات السيئة" .. بيلينجهام يتحدث عن ضربة فينيسيوس "الموجعة" ومزحة غرفة ملابس ريال مدريد

ماذا قال النجم الإنجليزي؟

أكد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، أن فريقه يجب أن يبذل مجهودًا مضاعفًا لتعويض غياب زميله فينيسيوس جونيور، الذي لن يعود قبل شهر من الآن بسبب الإصابة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام في تصريحات للقنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا: "اللعب في غياب فينيسيوس؟ أعتقد أن جميع اللاعبين بحاجة إلى بذل أقصى مجهود وتحمل المزيد من المسؤولية لتعويض غياب فيني".

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وأضاف: "فينيسيوس هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي .. تعودنا على وجوده وقيمته في أرض الملعب، والطريقة التي يمكنه بها حسم المباريات حتى لو لم يكن في أفضل حالاته".

وتابع الدولي الإنجليزي: "فيني لديه جودة كبيرة ومن الواضح أنه عندما لا يكون معنا، نشعر بخسارة كبيرة، لكنها في نفس الوقت فرصة رائعة لنا للدخول والتصعيد وتحمل المسؤولية كفريق، نحتاج إلى القيام بذلك".

وتطرق بيلينجهام للحديث عن علاقته بزملائه البرازيليين في غرفة ملابس الميرنجي، قائلًا: "علاقتي بهم ممتاز، أشعر أنني برازيلي أكثر من كوني إنجليزيًا، وفي كل يوم يعلمونني الكثير من الكلمات السيئة باللغة البرتغالية، باستثناء إندريك الذي يعلمني الكلمات الجيدة فقط".

وواصل متحدثًا عن إندريك، الذي وصفه بـ"بوبي"، وعندما سألته المذيعة عن سبب هذه التسمية، قال: "شاهدت المقابلة التي أعلن فيها أن قدوته هو الأسطورة الإنجليزية بوبي تشارلتون، رغم الفارق الضخم في الأجيال بينهما، رأيت الناس يسخرون منه والأمر تحول إلى مزحة بيننا في غرفة الملابس، والجميع يناديه في النادي باسم (بوبي)، وهو يعجبه هذا الأمر".

وختم: "أنا سعيد لأن إندريك تأقلم سريعًا مع الفريق، هذه الأشياء السخيفة لم تؤثر عليه وأعتقد أنه يأخذ الأمر بشكل إيجابي، فهو فتى ذكي وجيد للغاية وسيكون لاعبًا كبيرًا في المستقبل مع ريال مدريد".