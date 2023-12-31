كل يوم آتي إلى التدريبات أحاول أن أعمل بجد

تحدث الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، عن فترته المميزة مع النادي الملكي، بعد انضمامه في الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وسجل بيلينجهام 17 هدفًا خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليتوج نفسه نجم الميرنجي الأول.

وقال بيلينجهام في الفيلم الوثائقي "عالم ريال مدريد: المملكة المتحدة": "أشعر بالفخر الشديد في ريال مدريد، أعتقد أن هذه هي الكلمة الأكبر، أن أكون فخورًا بهذا الرقم وهذا القميص".

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وأضاف: "يجب أن تحافظ على مستواك وتحاول تقديم الأفضل، كل يوم آتي إلى التدريبات أحاول أن أعمل بجد لأكون أفضل، الهدف أن تفوز بكل الألقاب".

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وختم: "هناك عظماء لعبوا لريال مدريد وتوجوا بأفضل الألقاب، لذلك أريد أن أضيف إلى تلك القصة اسم جود بيلينجهام، ومن الجيد أن أشعر بمودة الجماهير، في عام 2024 أريد الفوز بكل الألقاب مع هذا النادي والاستمتاع بكوني داخل ريال مدريد".