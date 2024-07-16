بيلينجهام وزيدان وبيكهام.. فيديو ترويجي منتظر للعبة EA SPORTS FC 25

نجم ريال مدريد سيكون بطل الفيديو رفقة عدة أساطير..

تتأهب شركة EA، لبث مقطع فيديو ترويجي للعبة EA SPORTS FC 25، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وبحسب تقارير صحفية فإن بطل المقطع سيكون جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، وحاملة الكرة الذهبية آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة، فضلا عن الأساطير زين الدين زيدان ودافيد بيكهام وجيانلويجي بوفون.

ويتكهن البعض أن الفيديو الترويجي سيشمل الإعلان عن موعد انطلاق اللعبة، المتوقع أن يكون 27 سبتمبر / أيلول المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت شركة EA عبر حسابها على منصة "إكس"، صورة دعائية للفيديو، يظهر فيه هؤلاء النجوم.