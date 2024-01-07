نجم خارج الملعب أيضاً .. تصرف بيلينجهام "النبيل" حديث العالم

النجم الإنجليزي لم يلعب أساسياً في لقاء السبت مع الملكي

يعد جود بيلينجهام حالياً هو نجم الساعة في إسبانيا بسبب تألقه الكبير في الميادين بقميص ريال مدريد منذ انتقاله الصيف الماضي لصفوفه، ولكن الإنجليزي الشاب جذب الانتباه لأسباب أخرى مساء السبت.

ولم يشارك اللاعب في انتصار ناديه السبت بنتيجة 3-1 ضد أراندينا لحساب دور ال32 من كأس ملك إسبانيا وأبقى عليه احتياطياً مدربه كارلو أنشيلوتي.

اللقاء الذي أُقيم في أجواء باردة ودرجة حرارة تقارب الصفر جعل اللاعبون على مقاعد البدلاء يضعون البطانيات والأغطية الثقيلة على أجسادهم للتدفئة، وسط معاناة مع البرودة من الأطفال حاملي الكرات.

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ولاحظ بيلينجهام معاناة أحد هؤلاء الأطفال مع برودة الطقس، فقرر التفاعل معه وإعطاء الغطاء الثقيل الخاص به للطفل، وقام ووضعه عليه بنفسه.

اللقطة نالت تفاعلاً كبيراً من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعية، إذ وصفه البعض بالنبيل، وقال آخرون إن اللاعب الإنجليزي نجم داخل وخارج الميدان بسبب تصرفاته وأخلاقه.