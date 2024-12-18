بيلينجهام يعكر ليلة تتويج ريال مدريد بكأس إنتركونتننتال!

الميرينجي يحتفل ولكن!

في ليلة الاحتفال بلقب جديد يدخل خزينة ريال مدريد، عكر جود بيلينجهام؛ لاعب وسط الميرينجي، الأجواء بعدما خرج في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

الملكي حقق الفوز اليوم الأربعاء، أمام باتشوكا بثلاثية نظيفة، ليتوج بطلًا لكأس القارات للأندية "إنتركونتننتال قطر 2024".

وشهدت الدقيقة 88 من عمر المباراة، خروج بيلينجهام، ودفع المدرب كارلو أنشيلوتي بأردا جولر بدلًا منه.

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وبحسب الصحفي مانويل أنخيل دياز فإن لاعب الوسط الإنجليزي خرج لمعاناته من آلام في الفخذ، ولم يكن تغييرًا تكتيكيًا أو لإراحته.

ريال مدريد لم يكشف بعد عن حالة جود، لكن زميله فينيسيوس جونيور طمأن الجماهير - إلى حد ما - موضحًا خلال المؤتمر الصحفي أنه يعتقد أنها ليست إصابة خطيرة.

يذكر أن ريال مدريد يعاني عديد الإصابات في الموسم الجاري بطريقة غريبة، حتى ادعت بعض التقارير أن فلورنتينو بيريز؛ رئيس النادي، حمل أنشيلوتي رفقة الجهاز الطبي المسؤولية، للاستعجال على اللاعبين وعدم تجهيزهم بدنيًا بصورة مناسبة قبل المباريات.