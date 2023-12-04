بيلينجهام يكشف مشكلته الوحيدة في ريال مدريد ويختار خليفته في "الفتى الذهبي"

النجم الإنجليزي أفضل لاعب شاب في 2023

تحدث نجم ريال مدريد جود بيلينجهام عقب تتويجه بجائزة الفتى الذهبي من جريدة "توتوسبورت" الإيطالية عن العام 2023 الذي شهد تألقه بقميصي الملكي وبورسيا دورتموند.

وحل الإنجليزي الشاب في المرتبة الأولى، متوفقاً على صانع ألعاب بايرن ميونخ جمال موسيالا، وموهبة برشلونة جافي.

وقال جود عن فترته في ريال مدريد حتى الآن: "الفضل لأنشيلوتي لأنه عرف كيف يوفر لي المركز الأفضل الذي أظهر إمكانياتي وجعلني أتألق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن المشكلة الأكبر في مدريد: "اللغة (الإسبانية)، أواجه صعوبات معها لأنها صعبة ومختلفة بالنسبة لي ولكن أعد ببذل قصاري جهدي".

وحول توقعاته لخليفته في جائزة الفتى الذهبي العام المقبل: "سأقول أردا جولر، وبينوا جيتينز من دورتموند، وأخي جوب".