مسلسل لا ينتهي.. إنستجرام يشعل "النار" بين بيلينجهام ورودريجو!

ماذا يحدث في ريال مدريد؟

تتواصل الأزمات في غرفة ملابس ريال مدريد منذ انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي، في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية.

وفتح وصول كيليان الحديث عن اختصار "BMV"، الذي يعبر عن الفرنسي إلى جانب جود بيلينجهام وفينيسيوس، وهو ما لم يعجب رودريجو جويس، الذي طلب منذ اليوم الأول مكانة بارزة في خط الهجوم الأبيض الجديد.

وحسب "كادينا سير"، فإن بيلينجهام نشر عددًا من الصور على حسابه على إنستجرام، أحدها وهو على مقاعد البدلاء (في مباراة بيتيس الأخيرة)، حيث غاب بداعي الإصابة.

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وأرفق جود صورًا أخرى قديمة، إحداها من أرض الملعب يتواجد فيها إلى جانب "فينيسيوس ومبابي"، دون رودريجو.

من جهته، نشر رودريجو صورة عبر حسابه على Instagram بعد ساعتين فقط، يتواجد فيها إلى جانب "مبابي وفينيسيوس"، بينما لا يتواجد بيلينجهام.

وكان رودريجو قد تسبب في الكثير من الجدل بسبب رسالة نشرها عبر قناته الرسمية على "واتساب"، بعد التعادل مع مايوركا بالجولة الأولى، حيث كتب: "نتيجة المواجهة لم تكن كما نريد، هنا في الدوري الإسباني لكل نقطة أهميتها، أنا سعيد بالهدف وتطور الفريق ولكن الأسبوع الماضي تحدثوا عن الثلاثي بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي، الآن ربما عليهم أن يضعوا حرف الراء بجوارهم (يقصد أول حرف من اسمه)".