بيلينجهام: سعيد من أجل فينيسيوس.. وهذا ما أتوقعه لموسم ريال مدريد

تصريحات مميزة من جود..

أكد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، جاهزيته لمواجهة باتشوكا المكسيكي، غدًا الأربعاء، في نهائي كأس القارات بقطر.

وقال بيلينجهام، في مؤتمر صحفي اليوم: "من دواعي سروري أن ألعب نهائيًا آخر، إنها مباراة مهمة للغاية، فرصة لمواصلة زيادة سجل ألقاب هذا النادي، إنه لشرف كبير ونتمنى الفوز".

وأضاف: "في غرفة الملابس هناك العديد من القادة، الشيء المهم هو أننا جميعًا نحترم بعضنا البعض، ونثق في بعضنا البعض ثقة كاملة".

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وزاد: "أنا سعيد جدًا بتسجيل العديد من الأهداف مؤخرًا، أحاول الوصول للمنطقة وأستقبل الكرة في مواقف خطيرة، أحب اللعب بهذه الطريقة. وآمل أن أتمكن من الاستمرار في ذلك".

وواصل: "لم نبدأ الموسم بشكل جيد، من الواضح أننا لم نصل إلى المستوى المطلوب، كنا نخطو خطوة إلى الوراء، ثم خطوة إلى الأمام، لكن هذا مشوار طويل، نحن مجموعة جديدة عانت من إصابات عديدة، رغم ذلك نحن هادئون، أنا متأكد من أنه سيكون موسمًا جيدًا، وأننا سننتهي بلعب كرة قدم جيدة. سنثبت ذلك بدءًا من الغد".

وتطرق بالحديث إلى تتويج زميله فينيسيوس جونيور بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2024 من الفيفا: "يستحق الجائزة تمامًا، من دواعي سروري أن ألعب معه، فهو يساعد الفريق كثيرًا ويدعمنا للفوز بالألقاب. سعيدًا جدًا من أجله".