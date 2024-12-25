بطل سينمائي وصديق بيلينجهام .. براهيم دياز يزداد بريقًا في ريال مدريد ويقطع الطريق على باريس!

المغربي يستغل "واتس آب" للاقتراب من الجماهير

أنهى النجم المغربي براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، عام 2024 بأفضل صورة ممكنة بعدما سجل هدفًا في انتصار فريقه على إشبيلية (4-1)، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني "الليجا".

وحصل دياز على دفعة هائلة وارتقى اسمه ويحظى بالحب والاحترام داخل غرفة ملابس ريال مدريد، حيث بات الصديق المقرب للنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، كما تطورت صداقته أيضًا بالفرنسي كيليان مبابي.

ويشارك براهيم (25 عامًا) بشكل منتظم في مباريات الملكي هذا الموسم، حيث يعتبر أحد الأوراق الرابحة في يد المدرب كارلو أنشيلوتي، إذ سجل هدفين و3 تمريرات حاسمة في 18 مباراة لعبها هذا الموسم (إجمالي 836 دقيقة).

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ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا عن براهيم دياز، يتناول اتجاهه بشكل كبير إلى الاقتراب من الجماهير، بعدما أطلق قناته الخاصة على تطبيق "واتس آب"، تحت مسمى "Mentalidad Brahim"، حيث أصبح يتواصل من خلالها مع متابعيه.

وانتشر دياز بشكل موسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد متابعيه على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، من 4 ملايين متابع في بداية العام إلى 9 ملايين، الأمر الذي ينعكس بالطبع على جاذبيته للعلامات التجارية.

وأصبح براهيم دياز أحد الوجوه الإعلانية الشهيرة، وظهرت صورته على غلاف مجلات مرموقة مثل "إسكواير"، كما بدأ رحلة صعوده في النجومية بظهوره على شاشات السينمات العالمية من خلال أفلام مثل "Ghostbusters" و "Bad Boys" مع ويل سميث.

ونظرًا لأدائه الرائع، اتجهت مجموعة الأندية الكبرى في أوروبا لمحاولة التعاقد مع النجم المغربي في الصيف، حيث كان باريس سان جيرمان، في مقدمة الساعين لضمه، بناء على طلب لويس إنريكي، لكن دياز تمسك بحلمه في الاستمرار داخل ريال مدريد.