"بيلينجهام أفضل من مبابي وهالاند والأهداف ليست السبب"

شهادة من زميله في ريال مدريد

يؤمن كيبا أريزابالاجا حارس مرمى ريال مدريد، أن زميله جود بيلينجهام يتفوق عن الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

بيلينجهام انضم إلى ريال قادمًا من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليتمتع ببداية مذهلة مع الفريق الإسباني، مما جعل كيبا يعتقد أنه سيمثل حقبة جديدة في تاريخ النادي.

وقال كيبا في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"في الوقت الحالي لا أعرف إذا كنت أرى أي شخص أعلى من بيلينجهام على المستوى العالمي".

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وأضاف:"ما يفعله ليس طبيعيًا وأتمنى أن يستمر على هذا النحو، إنه فتى ناضج جدًا وصاحب أفكار واضحة، الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف التي يسجلها ولكن أيضًا بسبب العمل الدفاعي الذي يقوم به، أعتقد أنه سيمثل حقبة في تاريخ ريال مدريد".

ورغم اعترافه بأن بيلينجهام أفضل من هالاند حاليًا، إلا أن كيبا أشاد بالنرويجي قائلًا:"هالاند لاعب من الطراز العالمي ويجيد صناعة الفارق لفريقه، يقتحم المساحات بشكل جيد ويتميز في التسجيل من داخل المنطقة، مراقبته لا يجب أن تكون فردية بل معتمدة على العمل الجماعي".

يذكر أن بيلينجهام نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف في 11 مباراة لعبها مع ريال هذا الموسم، متفوقًا على مبابي وهالاند من الناحية التهديفية، حيث سجل كل منهما 8 أهداف حتى الآن.