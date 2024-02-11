بيلينجهام أبرز الغائبين.. إعلان قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج

5 نجوم خارج موقعة دوري الأبطال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة لايبزيج المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ريد بول أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد العديد من اللاعبين البارزين للإصابة، على رأسهم جود بيلينجهام، إلى جانب "تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا وأنطونيو روديجر".

وقرر أنشيلوتي الاستعانة ببعض اللاعبين الشباب لإتمام القائمة، مثل "كاريو وجاكوب رامون ونيكو باز وماريو مارتن".

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وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج، كالآتي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران.

الدفاع: كارفاخال - ناتشو - فاسكيز - فران جارسيا - ميندي - كاريو - جاكوب رامون.

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولر - ماريو مارتن - نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو – دياز.

وأغلق ريال مدريد صفحة الدوري الإسباني مؤقتًا بعد الفوز على جيرونا (الوصيف) برباعية نظيفة أمس السبت، ليرسخ أقدامه في الصدارة، قبل أن يوجه أنظاره صوب دوري أبطال أوروبا.