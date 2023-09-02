بيلينجهام المنقذ من جديد .. ريال مدريد يخطف فوزًا دراميًا أمام خيتافي

بيلينجهام يظهر في الوقت المناسب ويواصل انقاذ ريال مدريد....

نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا مثيرًا على خيتافي، بهدفين لهدف، في الوقت القاتل من المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول، استغل بورخا مايورال، خطأ دفاعي من فيران جارسيا، واستخلص الكرة، وراوغ بها كيبا حارس مرمى الميرينجي ووضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 25، سقط جود بيلينجهام داخل منطقة جزاء خيتافي، وطالب لاعبو ريال مدريد الحكم باحتساب ركلة جزاء، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو أمر الحكم باستكمال اللعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يشهد الشوط الأول، الكثير من الأحداث إذ انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، دون خطورة من الفريقين، مع سيطرة نسبية من لاعبي خيتافي.

ومع بداية الشوط الثاني تغيرت الأحوال، إذ بعد مرور دقيقتين فقط أرسل لوكا مودريتش عرضية، نجح خوسيلو في استقبالها بشكل جيد بتسديدة في مرمى خيتافي، ليتعادل الميرينجي.

وفي الدقيقة 54، منع القائم، لاعبي ريال من تسجيل هدف التقدم، بعدما أطلق كروس تسديدة قوية ولكنها ارتطمت في القائم، ثم ارتدت إليه من جديد وسددها مرة أخرى ولكن الحارس يتصدى لها ويستمر التعادل.

وواصل القائم تعاطفه مع لاعبي خيتافي، إذ تصدى لتسديدة قوية من كارفخال من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 64، قبل أن ينجح الحارس دافيد سوريا في التصدي لتسديدة قوية من خوسيلو بعدها بدقيقتين.

وكثف لاعبو ريال مدريد، محاولاتهم لتسجيل هدف التقدم، ولكن دفاع خيتافي والحارس كانا بالمرصاد، حتى اللحظات الأخيرة، عندما كان لبيلينجهام رأي آخر.

في الدقيقة 95 سدد ناتشو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها سوريا ولكنها سقطت من يديه لتجد بيلينجهام يتابعها ويضع الكرة في الشباك، ليحقق مع فريقه الفوز الرابع على التوالي في الليجا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.