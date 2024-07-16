"نفوس باردة لا تعرف نصرًا أو هزيمة".. بيلينجهام يعتذر في رسالة فخر لساوثجيت!

ماذا قال نجم إنجلترا؟

أبدى جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا خيبة أمله بعد ضياع لقب كأس أمم أوروبا في المباراة النهائية، للمرة الثانية على التوالي.

وخسر منتخب إنجلترا على يد إسبانيا (2-1) على ملعب برلين الأولمبي في نهائي يورو 2024 التي احتضنتها ألمانيا، علمًا بأنهم خسروا نهائي ويمبلي 2021 بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وقال بيلينجهام في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "المشاعر المهيمنة هي الحزن وخيبة الأمل، الحقيقة أننا واجهنا خصمًا عظيمًا وفشلنا، ومن المؤلم أننا كنا قريبين جدًا من التاريخ ومع ذلك لم نتمكن من إسعاد الجماهير الإنجليزية التي دعمتنا طوال البطولة، لذا لا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا ونعتذر".

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وأضاف: "يرجى أن تفهم أن هذه المجموعة من اللاعبين وكل فرد بالطاقم الفني بذلوا كل ما في وسعهم لمحاولة تحقيق أحلامنا، أعتقد حقًا أن هذا الفريق، باستخدام هذه التجارب المفجعة، لديه القدرة على تجاوز الخط أخيرًا وإعادة الألقاب إلى إنجلترا، حتى ذلك الحين ابقوا معنا واستمروا في دعم اللاعبين كما فعلتم لفترة طويلة".

وختم: "أخيرًا، أود أن أشكر جاريث (ساوثجيت) وموظفيه على الذكريات الرائعة خلال فترة عمله. من وجهة نظر مشجع أصبح جزءًا من الفريق، كانت هذه رحلة مليئة بالمشاعر المذهلة التي أعادت الأمل والفرح إلى بلدنا، لقد كان من دواعي الفخر أن يقودنا شخص مخلص وعاطفي للغاية، فجاريث ليس فقط أحد أفضل المدربين في تاريخ المنتخب فحسب، بل هو أيضًا إنسان لا يصدق، شكرًا لك على كل شيء".

ونشر بيلينجهام رسالة أخرى عبر حسابه، جاء فيها: "من في أسوأ الأحوال، إذا فشل، فهو على الأقل يفشل مع جرأته الكبيرة، حتى لا يكون مكانه أبدًا مع تلك النفوس الباردة والخجولة التي لا تعرف النصر ولا الهزيمة".