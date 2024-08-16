بيلينجهام الصغير يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي...

رفض جوب بيلينجهام، فرصة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمسك بالاستمرار مع فريقه سندرلاند، في تشامبيونشيب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب الشاب حصل على اهتمام كريستال بالاس، وبرينتفورد، وبالفعل حاولوا التعاقد معه إلا أنه رفض وقرر الاستمرار مع فريقه.

وأعلن الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام، تمديد عقده مع سندرلاند، حتى عام 2028، وقال بعد الإعلان الرسمي عن تمديد العقد: "أنا متحمس لتوقيع هذا العقد، أشعر أن لدي بعض الأعمال غير المكتملة هنا، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق بعض الأشياء الرائعة هذا الموسم".

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ويستعد بيلينجهام مع سندرلاند، لمواصلة رحلة محاولة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، عندما يستضيف شيفيلد وينزداي، صباح يوم الأحد، في الجولة الثانية من التشامبيونشيب، بعد الفوز في الجولة الماضية على كارديف سيتي بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن بيلينجهام، قد نجح في صناعة هدفًا في مباراة فريقه الماضية، ووفقًا للتقارير الصحفية ستواصل فرق البريمرليج، اهتمامها ومتابعتها للاعب الشاب في الفترة القادمة، لمحاولة التعاقد معه في المستقبل.