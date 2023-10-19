بيلينجهام: الحلم أصبح حقيقة في ريال مدريد

بيلينجهام يحقق حلم حياته مع ريال مدريد....

كشف جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، أنه يحقق حلم حياته أثناء فترته مع الميرينجي، مشيرًا إلى قوة علاقته مع جماهير الفريق.

وانضم بيلينجهام، إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بوروسيا دورتموند، وسرعان ما تألق وأصبح من أهم لاعبي الفريق بالموسم الحالي، وحصل على جائزة لاعب الشهر عن شهر سبتمبر.

وقال اللاعب الإنجليزي، في تصريحات لموقع ناديه عقب استلامه الجائزة: "علاقتي مع جماهير ريال مدريد مميزة للغاية، إنه لمن دواعي سروري أن ألعب معهم، أنا استمتع بالأغاني والأناشيد فهي تمنحي الطاقة والقوة، وربما هذا هو سر الطريقة التي بدأت بها".

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وأضاف: "أنا أقدر ذلك لهم حقًا وأتمنى أن نصنع ذكريات جيدة معًا، اللعب هنا حلم أصبح حقيقة، وأفضل مما كنت أتخيل، أنا استمتع بكل لحظة في المباريات وفي التدريبات وأتمنى أن يستمر الأمر على هذا النحو".

ويستعد بيلينجهام، لمواجهة إشبيلية مع ريال مدريد، مساء يوم السبت ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال بيلينجهام، في تصريحاته لموقع ناديه، قبل المباراة المرتقبة: "ستكون مباراة معقدة، إشبيلية لديهم لاعبون جيدون، ومن المهم أن نلعب بالطريقة التي نلعب بها منذ بداية الموسم وكل شيء سيكون على ما يرام".