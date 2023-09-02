بيلينجهام التاريخي يعادل الكبار .. وريال مدريد يحقق رقمًا غائبًا منذ 60 عامًا!

ريال مدريد يحقق فوزًا مهمًا!

حقق ريال مدريد فوزًا هامًا على نظيره خيتافي بهدفين لهدف ليؤكد صدارته الحالية للدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد أربع جولات فقط من بداية البطولة.

الفوز لم يكن الرقم الإيجابي الوحيد لريال مدريد في مباراة اليوم، حيث نجح الفريق لأول مرة منذ حوالي 60 عامًا في تحقيق رقم آخر في غاية الأهمية.

الفوز الرابع على التوال في أول أربع مباريات للملكي في الدوري الإسباني خلال موسم واحد هو رقم يتحقق لأول مرة منذ موسم 1962\1963.

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وحقق النادي الملكي الفوز بلقب الدوري الإسباني في ذلك الموسم برصيد 49 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه في حين كان الفوز يحسب بثلاث نقاط فقط.

بالإضافة إلى هذا نجح جود بيلينجهام أن يكون رابع لاعب في القرن الجديد في تاريخ الدوري الإسباني يسجل في أول أربع مباريات، خلف زلاتان إبراهيموفيتش، وكريستيانو رونالدو وسيسك فابريجاس.

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد سجل خمسة أهداف حتى الآن يتصدر بهم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني ولديه صناعة أيضًا.