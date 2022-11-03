ظهير أيمن النادي الكتالوني يفتح قلبه

تحدث الإسباني هيكتور بيليرين ظهير أيمن برشلونة عن العديد من الأمور الخاصة به في الفريق الكتالوني، وتناول الأمور الشخصية المثيرة للجدل بشأنه أيضًا.

وقال بيليرين في حوار لراديو كتالونيا: "كرة القدم تحتاج إلى مشاريع طويلة، رغم أن كلوب وجوارديولا أخذا الوقت الكافي لم يفوزا بكل شيء في أول موسم لهما، هذا ما يتضح لنا كلاعبين بنسبة 100% حول تشافي، نعرف ما يريده منا ونسعى لتطبيقه".

وعن عودته إلى برشلونة وموقفه من تجديد العقد لما هو أبعد من عام، قال بيليرين: "العودة إلى برشلونة كانت مهمة للغاية، لقد تربيت هنا في لاماسيا، حلم الأكبر كان أخذ تلك الفرصة، في الوقت الراهن لدي عقد مدته عام، أريد التجديد ولكن الأمر يعتمد على الطرفين".

ترشيحات موسيقية.. والحياة دون كرة قدم!

بسؤاله عن أنواع الموسيقى المفضلة له، أكد بيليرين أنه "رشح بعض الفرق الموسيقية لعدد من لاعبي الفريق" مؤكدًا: "أحب الجاز والفلامنكو، لقد أخذت بيدري ورشحت له مجموعات موسيقية واستمع بإنصاف لما رشحته له".

وعن الحياة من غير كرة القدم فال: "ستكون الحياة أهدأ بكثير من غير كرة القدم، أن أحاول فعل العديد من الأشياء الجديدة لإشباع شغفي، أريد ممارسة التصوير والرسم، وأحب تصميم السيراميك، أريد مكانًا أفعل فيه كل ذلك في برشلونة".