بيليجريني يزيد القلق والغموض حول إثارة أرناتوفيتش

بيليجريني يتحدث حول خروج أرناتوفيتش للإصابة ومدى تأثيرها على الجولات المقبلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب التشيلي مانويل بيليجريني حول لاعبه ماركو أرناتوفيتش، حيث تم استبداله مبكرًا خلال لقاء الفريق أمام بيرمنجهام بعد إصابته. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

وكان ويست هام يونايتد قد حقق انتصارًا على ضيفه بيرمنجهام سيتي بهدفين لأندي كارول وماركو أرناتوفيتش ليتأهل إلى دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب المباراة، تحدث مانويل بيليجريني حول إصابة أرناتوفيتش التي كانت محورًا للحديث الصحفي مع المدرب التشيلي بعد المباراة من قبل الجميع.

وقال بيليجيريني: "لم نعرف بعد تفاصيل الأمر، أرناتوفيتش يعاني من إصابة على مستوى الركبة اليسرى هذا كل ما نعلمه الآن ولا شيء غير ذلك"

وأضاف: "غدًا سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية من أجل الوقوف على خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الفريق، كل هذا سيتحدد غدًا"

يذكر أن أرناتوفيتش يعتبر أهم لاعبي ويست هام يونايتد في آخر السنوات، حيث أنه يتصدر هدافي الفريق في كل عام من الأعوام الثلاثة الأخيرة.