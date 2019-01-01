بيليجريني: لم أرغب في رحيل أدريان إلى ليفربول

تعرف على تصريحات مدرب وست هام حول تألق أدريان مع ليفربول

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أكد مانويل بيليجريني، المدير الفني لنادي وست هام، أنّه لم يكن يود التخلي عن أدريان ورحيله إلى ليفربول خلال الصيف الجاري.

أدريان تألق أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي وتصدى لركلة الجزاء الحاسمة ليجلب اللقب إلى ليفربول.

وقال المدرب التشيلي في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية لأجله لأنّه لعب لسنوات في وست هام كما أنّه حارس مرمى متميز".

وتابع: "لأسباب مختلفة لم ننجح في إيجاد طريقة لإبقائه في وست هام، لم يكن فقط حارس رائع بالنسبة لنا ولكنّه أيضًا لاعب هام لتشكيل الفريق".

صاحب الـ 65 عامًا اشار إلى إنّ الحارس الأندلسي عانى في الفترة الأخيرة من عدة مشاكل ولذلك كان ما حققه مع ليفربول بمثابة التكريم له.

وسوف يتواجد حارس ريال بيتيس السابق أساسيًا مع الريدز في مباراة ساوثامبتون المقبلة ومن المتوقع غياب أليسون بيكر حتى مطلع أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أنّ ليفربول حقق السوبر الأوروبي الرابع في تاريخه ليعادل سجل ريال مدريد ويبقى على بعد بطولة واحدة من برشلونة وميلان.