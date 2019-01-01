بيليجريني: روما يُريد الاستمتاع بكرة القدم

أداء مبهر من النادي العاصمي..

اعتبر لورينزو بيليجريني، لاعب روما، أن فريقه يسعى بالدرجة الأولى إلى تقديم كرة قدم جيدة بهدف الاستمتاع بها، إلى جانب سعيه نحو السيطرة والتحكم في مجريات المباريات، وذلك بعد الفوز على فيورنتينا بأربعة أهداف لهدف.

روما لم يجد صعوبة في أن يقسو على الفيولا برباعية، وكان بيليجريني واحدًا من المساهمين في الرباعية بإحرازه لهدف إلى جانب إيدين دجيكو ونيكولو زانيولو وألكسندر كولاروف.

بيليجريني تحدث بعد المباراة للصحافة وقال "نحن نعمل على السيطرة والتحكم بالمباريات. ينبغي على الفريق الكبير أن يركز ويجد طريقة للفوز، صحيح أن فيورنتينا عاد إلى المباراة ولكننا في النهاية انتصرنا، كُنّا محظوظين بالهدف الثالث لأنه قتل المباراة.".

كما أضاف "لقد أدركنا أنه لا يمكن علينا أن نقلل من حجم المباراة وعلينا أن نفعل دائمًا ما هو أفضل مما يجعلنا فريقًا بمقدوره تحقيق المستحيل، هذا لا يعني أننا سنحقق البطولات، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا في سبيل هذا الهدف.".

مانشيني: أتفاهم مع سمولينج بالنظرات

"أنا سعيد لأن هذا هو أول هدف لي في الدوري هذا الموسم. هذا ما نريده، مواصلة الاستمتاع بالكرة والتحسن والتطور، إذا لعبنا بهذه الطريقة في كل مباراة فنسبب مشاكل لكل الخصوم وسنصل إلى نهاية الموسم بدون ندم."

وأتم متحدثًا عن تمريرته النموذجية لزانيولو في كرة الهدف الأول "كنت سأسدد ولكنني رأيت أن المدافعين قد أحاطوا بي، لذلك مررتها، نحن نعمل على مثل هذه الكرات في التدريبات.".

الجدير بالذكر أن فوز الجيالوروسي على فيورنتينا قد رفع رصيدهم من النقاط ليصبح 35 وبذلك ينفردون بالمركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو وبفارق 7 نقاط فقط عن المتصدر، يوفنتوس.