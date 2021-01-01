بعد إصابته بكورونا وبتر ساقيه .. وفاة نجم إنتر وإيطاليا السابق

معاناة كبيرة مع المرض

رحل لاعب إنتر والمنتخب الإيطالي السابق ماورو بيلوجو مساء السبت بعد صراع مع المرض وإصابته بفيروس كورونا.

بيلوجي، 71 عاماً، والذي احتفل بعيد ميلاده قبل أيام قليلة، عانى في الآونة الأخيرة بعد بتر قدميه إثر مضاعفات من إصابته بالوباء العالمي.

وأذاعت وسائل الإعلام الإيطالية نبأ وفاة اللاعب السابق ظهر السبت عقب تدهور حالته في الساعات الأخيرة.

بيلوجي يعد من أبرز المدافعين الإيطاليين في سبعينيات القرن الماضي، ولعب بقمصان إنتر، بولونيا، نابولي، وبيستويسي خلال مشواره.

ويملك المدافع السابق مشواراً حافلاً مع المنتخب الإيطالي، إذ لعب معه في نهائيات كأس العالم 1978 وكذلك في نسخة 1974، وحضر بقائمة الفريق في أمم أوروبا 1980.

ولعب بيلوجي في المجمل 32 مباراة مع الأتزوري، و90 مباراة بقميص إنتر سجل فيها هدفه الوحيد بمشواره الكروي.

وكشف بيلوجي في نوفمبر الماضي عن تدهور حالته الصحية واضطراره لبتر قدميه، مما جعل رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي يتدخل شخصياً لمساندته وعلاجه.

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وتأتي وفاة بيلوجي قبل ساعات من مباراة إنتر المنتظرة في ديربي المدينة أمام ميلانو لحساب منافسات الدوري الإيطالي.