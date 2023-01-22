بيلباو وريال مدريد | ليس بنزيما وحده .. أن تأتي متأخرًا يا أنشيلوتي!

الملكي عاد لسكة الانتصارات والفضل ليس لبنزيما وحده.

حقق ريال مدريد فوزًا هامًا للغاية على نظيره أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

أهمية الفوز تنبع من توقيته الذي جاء بعد خسارة في الجولة الماضية من الدوري أمام فياريال وبعد فوز برشلونة على خيتافي مساء الأحد.

لكن للتعمق في أسباب الفوز علينا أن نخوض رحلة قصيرة في الأسطر المقبلة سويًا، في ظل وجود عوامل عديدة ساعدت الملكي على الخروج بتلك النتيجة.

بنزيما بخير فريال مدريد بخير

كان من الواضح أن ظهور كريم بنزيما بشكل جيد كان سببًا أساسيًا في ظهور النادي الملكي بالشكل الذي رأيناه اليوم.

ريال مدريد عانى طويلًا بسبب غياب بنزيما وتراجعه عن المستويات المعهودة له، لكن بالاستفاقة التي ظهرت على مستوى النجم الفرنسي وما يقدمه من أداء في الفترة الأخيرة ظهر أن ريال مدريد يستطيع أن يعود لتقديم مستويات جيدة.

خلاصة القول هنا أن ريال مدريد لا يزال بحاجة لبديل لبنزيما بعد أن أصبح مستواه مرتبط بشكل ريال مدريد في الملعب ومستوى الملكي داخل أرضية الميدان، لكن تألق اللاعب لم يكن السبب الوحيد فيما قدمه الملكي اليوم.

التخلي عن الكبار

بكل تأكيد اختزال المستوى الطيب لريال مدريد في مواجهة السان ماميس في المستوى الطيب لكريم بنزيما سيكون تسطيح ساذج للأمور.

هناك عوامل أخرى مثل قرار كارلو أنشيلوتي أن يتخلى عن الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس واختياره لوسط ملعب يتمتع بشباب وحيوية أكبر.

ريال مدريد بدأ المباراة بالثلاثة فالفيردي وكامافينجا وسيبايوس، والأخير يلعب مباراته الرابعة أساسيًا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

خيارات أنشيلوتي منحت الملكي قدرة أكبر وأسرع على استعادة الكرات ونقل اللعب للأمام وتقديم يد العون دفاعيًا للخط الخلفي.

صحيح أن كروس ومودريتش يقدمان تلك الأدوار لكن ليست بالكثافة التي ظهرت في الملعب اليوم، كأن الملكي قد حصل على نقلة نوعية في جودة وسط ملعبه وحيويته.

دفاع أكثر صلابة في غياب كارباخال!

بعيدًا عن الوسط والهجوم وتألق بنزيما وأفكار أنشيلوتي التي أعادت لريال مدريد السيطرة على وسط الملعب بعد أن فقدها في مباريات سابقة، فهناك عامل آخر كان حاسمًا في لقاء اليوم.

وهو الصلابة الدفاعية الكبيرة للنادي الملكي الذي ظهر دفاعه كما لم يظهر منذ أسابيع طويلة، وربما كلمة السر في ذلك هو غياب دانييل كارباخال.

الظهير لم يكن في أفضل أحواله في الأسابيع الماضية، وهفواته تسببت في بعض الأهداف التي كان من الممكن أن يتفادها الفريق.

وغيابه اليوم سمح للنادي الملكي أن يقدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي ومنع فريقًا سجل 25 هدفًا هذا الموسم من التسديد على مرمى تيبو كورتوا سوى كرة واحدة.

بيت القصيد

موسم النادي الملكي لم ينته بعد، وخسارة كأس السوبر لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها وهذا ما أوضحه أنشيلوتي سواء بالعودة القوية أمام فياريال في كأس ملك إسبانيا أو بالظهور الرائع أمام أتلتيك بيلباو في سان ماميس في الدوري الإسباني.

ريال مدريد كان جيدًا بسبب المستوى الجيد لكريم بنزيما وبسبب العمل الرائع في وسط الملعب للثلاثي فالفيردي وكامافينجا وسيبايوس، وللعمل التكتيكي الطيب من أنشيلوتي الذي عرف متى يدفع بلاعب بقيمة لوكا مودريتش، وللشكل الدفاعي الصلب الذي كان عليه الفريق.

في النهاية حقق ريال مدريد المطلوب واستمر في الضغط على المتصدر برشلونة، ولم يسمح للنادي الكتالوني بالانفراد بالصدارة بفارق كبير من النقاط قبل نهاية الدور الأول.