العداوة مستمرة بين الثنائي

رغم اعتزالهما كرة القدم بشكل نهائي، إلا أن الصراع والتنافس بين ريال مدريد وبرشلونة لا يزال يؤثر على علاقة جيرارد بيكيه وإيكر كاسياس.

الثنائي تواجد في حلقة من برنامج دوري الملوك الذي يديره بيكيه على موقع "تويتش" بصحبة الحكم السابق سيزار مونيز الذي تحدث عن لقطة حدثت بين ريال وبرشلونة في موسم 2012/2013.

النتيجة وقتها في هذه النسخة من الكلاسيكو كانت تشير إلى التعادل 1/1، قبل أن يحصل البرتغالي بيبي على ركلة جزاء أحرز منها كريستيانو رونالدو هدف الفوز لصالح ريال.

وقال بيكيه تعليقًا على تلك اللقطة:"هذه واحدة من أكثر لحظات العار في التاريخ، إنها لقطة واحدة فقط من عدة لقطات أخرى لصالح ريال مدريد".

ومن جانبه رد عليه كاسياس بشكل سريع:"عار عليك ضد تشيلسي أيضًا".

ويشير الحارس المعتزل إلى القرارات الجدلية التي اتخذها الحكم توم أوفريبو في مواجهة برشلونة وتشيلسي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا 2009، والتي ساهمت في تأهل الفريق الكتالوني إلى المباراة النهائية.