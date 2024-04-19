بيكيه يهاجم لاعب ريال مدريد التاريخي: كان يغطي مساحات أقل من حجم الملابس الداخلية!

بيكيه يثير الجدل...

أثار جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة الأسبق، ورئيس رابطة دوري الملوك، الجدل بعد تصريحاته القوية تجاه، لاعب ريال مدريد التاريخي.

ومن المنتظر أن يقام يوم غد السبت، المباراة النهائية لدوري الملوك والتي طال انتظارها، وشهد المؤتمر الصحفي اليوم الكثير من الجدل بشأن تصريحات بيكيه.

وقرر بيكيه، في تصريحاته توجيه ضربة قوية لحارس مرمى ريال مدريد الأسبق، باكو بويو، والذي حرس عرين الملكي لمدة تصل إلى 10 سنوات.

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وقال بيكيه عن الحارس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان يغطي مساحات أقل من التي تغطيها الملابس الداخلية"، في إشارة منه إلى ضعف مهاراته كحارس مرمى.

وأكد بيكيه في تصريحاته أنه يرى أن بويو، لم يكن جيدًا كما يعتقد الناس، وتلك التصريحات تسببت في غضب جماهير الملكي، التي تعتبر بوكايو واحد من أساطير حراسة مرمى فريقها عبر التاريخ.