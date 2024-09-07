بيكيه يفاجئ الجميع .. لامين يامال ينضم إلى دوري الملوك رسميًا!

نجم برشلونة إلى دوري الملوك...

عاد دوري الملوك، والذي أطلقه جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق، بموسم جديد، ولم يكن الإعلان عن العودة بطريقة متواضعة، بل كانت بطريقة كبيرة وغير متوقعة.

تم الإعلان عن عودة دوري الملوك، مرة أخرى قبل أيام بإطلاق مقطع فيديو تشويقي، بطلها شخص مجهول، وبدأ الإعلانات تنتشر في كافة المناطق، قبل أن يتم اليوم الكشف عن الشخص المجهول.

وانضم لامين يامال، إلى دوري الملوك بشكل رسمي، وأطلق اليوم السبت مقطع فيديو وجه فيه رسالة وقال: "هنا يبدأ موسم 2024-2025، من دوري الملوك، دعونا نلعب المباراة".

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ومن جانبها أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها، إلى أن الدور الذي سيلعبه اللاعب الإسباني الشاب، في دوري الملوك غير معروف حتى الآن، وسيتعين على الجميع الانتظار بضعة أيام أخرى لمعرفة ما سيقوم به نجم برشلونة، في دوري الملوك.

جدير بالذكر أن لامين يامال، في الوقت الحالي يشارك مع المنتخب الإسباني، في فترة التوقف الدولي، ويستعد لمواجهة سويسرا، مساء يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.