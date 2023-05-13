بيكيه يعود من جديد.. تشافي يثير الجدل بالحديث عن زميله السابق

هل يعود بيكيه لبرشلونة؟

أثار مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، الجدل بالحديث عن زميله السابق بالفريق، جيرارد بيكيه، وعودة اللاعب المعتزل للبلوجرانا مرة أخرى.

وأعلن الإسباني بيكيه اعتزاله كرة القدم، في يناير الماضي، بعد 14 عامًا في فريق برشلونة الأول.

وفي حديث تشافي بالمؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيول، قال:" لقد فكرنا في حضور بيكيه للاحتفال معنا باللقب، إنها حالة خاصة لأنه تقاعد".

وأضاف:" لكن سنقوم بالتأكيد، بإخباره ودعوته لحضور الاحتفال معنا بلقب الدوري".

ويستعد برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني رسميًا، في حال فوزه على إسبانيول غدًا، بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد في المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن، أعلن سيرجيو بوسكيتس أنه سيغادر برشلونة، في نهاية الموسم، بعد مسيرة مع البلوجرانا استمرت 15 عامًا.