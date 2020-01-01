بيكيه يُعنِّف لاعبي برشلونة خلال الخسارة من خيتافي!

لقطة مثيرة للجدل..

بدا الغضب واضحًا في تصرفات جيرارد بيكيه أثناء مباراة فريقه برشلونة أمام خيتافي والتي أقيمت مساء السبت لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

برشلونة تعرض للهزيمة الأولى له هذا الموسم تحت قيادة رونالد كومان بعدما تمكن النادي المدريدي من الفوز بهدفٍ نظيف، مع ظهور البرسا بأداء مخيب تمامًا للآمال.

هذا الأداء انعكس في تصرفات بيكيه داخل المباراة، حيث قام بتعنيف زملائه في أكثر من لحظة التقطتها الكاميرات، إلا أنه ومن الواضح أن ذلك لم يكن كافيًا للعودة في النتيجة.

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اللقطة الأولى ظهر فيها بيكيه وهو يوبخ زملائه ويقول "اللعنة استيقظوا! هيا" بينما الثانية كانت في آخر المباراة خلال انفراد لخيتافي وقال "اللعنة، لننتبه وننهض إلى الأمام!".

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وتوضح تصرفات بيكيه الدور القيادي الكبير الذي يلعبه داخل كامب نو، حتى وإن تراجع مستواه من الناحية الفنية في الآونة الأخيرة بصورة واضحة.

بيكيه يستعد مع برشلونة للمباراة الأولى من دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم الحالي، عندما يستقبل النادي الكتالوني فيرينتسفاروس المجري يوم الثلاثاء المقبل بكامب نو.

الجدير بالذكر أن بيكيه عرض على الإدارة أن تبيعه إذا كان ذلك سيضمن نهضة وثورة داخل برشلونة بعد كارثة بايرن ميونخ في دوري الأبطال أغسطس الماضي.