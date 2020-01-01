بيكيه: يجب استكمال الليجا حتى وإن غابت الجماهير

بيكيه يؤيد الاستغناء عن الجماهير في مقابل استكمال الدوري الإسباني للموسم الحالي

يرى نجم برشلونة جيرارد بيكيه أنه لا يوجد خيار آخر حول مستقبل الدوري الإسباني سوى استكماله بأي طريقة ممكنة، حتى وإن غابت الجماهير.

وعاد لاعبو الأندية الإسبانية خلال الأيام الماضية إلى التدريب في المدن الرياضية الرياضية والتي ابتعد عنها اللاعبون منذ إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيكيه: "على الرغم من أننا نتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد وقد يبدو ذلك في صالحنا في حال ألغي الموسم، ولكن سيكون من القبيح ألا يستكمل"

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وأضاف: "بالنسبة للاعبي برشلونة فقد عدنا إلى التدريبات يوم الجمعة، نحن نعمل ونستعد بكل قوتنا حتى نكون جاهزين لموعد العودة الذي سيقرره المسؤولون"

وتابع: "أتفهم قلق المسؤولين من استكمال الموسم نظرًا لأن هناك الكثير من المباريات المتبقية والتي سيصعب وضع جدول زمني يسمح بإقامتها في فترة زمنية قصيرة وسط هذه الظروف الصعبة"

وأردف: "بالنسبة لنا لا نحب اللعب بدون جمهور بالطبع، ولكن إذا كان ذلك هو الحل من أجل استكمال الموسم بشكل طبيعي فإننا لا نمانع في ذلك، علينا التكيف مع الظروف الحالية"

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يذكر أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد حدد بشكل أولي موعد استكمال المنافسات المحلية والتي ستكون في الثاني عشر من يونيو.