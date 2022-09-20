بيكيه يتحدى تشافي ويرفض الاعتزال .. المدافع مصر على تغيير وضعه مع برشلونة

بيكيه يرغب في الاستمرار لأطول وقت ممكن مع برشلونة، ولن يستسلم بسهولة للجلوس على مقاعد البدلاء.

يعيش جيرارد بيكيه القائد الثاني لنادي برشلونة الإسباني موسمًا غير اعتيادي في مسيرته، حيث لا يلعب المدافع المخضرم بشكل منتظم، ورغم ذلك فهو لا يفكر في الاعتزال.

بيكيه يأمل في أن يغير وضعه سريعًا في برشلونة، والمساهمة في دعم فريق المدرب تشافي هيرنانديز داخل وخارج الملعب، كما كان يفعل دائمًا.

ويثق بيكيه في أن صورته على مقاعد البدلاء لن تصبح معتادة، حيث يعمل على تعديل وضعه، ويركز بشكل كبير على ذلك.

ما هو موقف بيكيه في برشلونة؟

وخرجت تقارير تفيد بأن برشلونة ينتظر اعتزال بيكيه، وأن يفي المدافع بوعده بعدم الاستمرار إذا جلس على مقاعد البدلاء.

إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أنه على الرغم من تغيير وضع بيكيه في برشلونة، إلا أن المدافع لا يفكر في الاعتزال مطلقًا، بالنظر إلى أن عقده يمتد حتى يونيو 2024.

بيكيه هو أحد اللاعبين الذين يدفعون ثمن إعادة هيكلة برشلونة، حيث خاض المدافع المخضرم مباراتين فقط من أصل ثماني مباريات لعبها النادي الكتالوني منذ بداية الموسم.

بيكيه يرى أنه لا يزال قادرًا على المساهمة، ليس فقط في غرفة الملابس، بل على أرض الملعب أيضًا.

ما هو شكل المنافسة في دفاع برشلونة؟

يعمل بيكيه بشكل مستمر من أجل إقناع تشافي بمنحه بعض الدقائق، على الرغم من أنه في الوقت الحالي يأتي في ترتيب متأخر بالنسبة لأولوية المشاركة في خط الدفاع.

ويأتي بيكيه خلف رونالد أراوخو، وإريك جارسيا، وأندرياس كريستنسن، وجول كوندي، وهو ما يجعل إمكانية مشاركته أقل.

تشافي أخبر بيكيه قبل عدة أشهر أنه سيواجه منافسة قوية في الخط الخلفي، وقال في تصريحات سابقة: "لقد تحدثت معه قبل ذهابنا إلى العطلة، وكنت واضحًا للغاية، وأخبرته أننا سنقوي أنفسنا وأن الأمر لن يكون سهلًا".

وأضاف عن وضع بيكيه قبل مباراة بلد الوليد في الدوري الإسباني: "إنه لاعب يمكنه مساعدتنا في نوع آخر من الأدوار، سنرى كيف تسير الأمور، هذا يعتمد على مشاعره، هناك منافسة للجميع، وأحاول اختيار الأفضل للفوز بالمباريات".

ويبدو أن بيكيه قد قبل التحدي بالفعل، حيث لن يتخلى عن مركزه في برشلونة بسهولة، ومستعد للقتال حتى النهاية وعدم الاستسلام، حيث أكد دائمًا أنه لا يريد اللعب في مكان آخر عندما يغادر برشلونة.