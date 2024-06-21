بيكيه: يامال سيقود حملة تغيير في أوروبا، وهذا مرشحي للفوز باليورو!

يؤمن بوجود ثورة قادمة في القارة العجوز

يؤمن جيرارد بيكيه أسطورة نادي برشلونة الإسباني، أن لامين يامال جناح الفريق الكتالوني سيشكل حقبة جديدة من النجوم في أوروبا.

يامال اقتحم الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب المُقال تشافي هيرنانديز الموسم الماضي، مما جعله ينضم لقائمة إسبانيا في يورو 2024، وهي المسابقة التي يقدم فيها صاحب الـ16 سنة مستويات مميزة حتى الآن.

وفي هذا السياق قال بيكيه في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية:"هناك تغييرًا عامًا في الأجيال في اليورو، نظرًا لظهور لاعبين جدد مثل يامال في إسبانيا، جود بيلينجهام في إنجلترا وجمال موسيالا مع ألمانيا".

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وأضاف:"البطولة ستكون بمثابة نقطة التحول لأن هناك العديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم مستقبل عظيم".

وعن الفريق المرشح للفوز باليورو:"ميزة اللعب على الأرض يمكن أن تساعد الألمان كثيرًا، نظرًا لأن فريقهم شاب ويجري حاليًا عملية إعادة بناء، كما أنهم يمتلكون تاريخًا طويلًا في الفوز بالبطولات".

وأوضح:"وضع إسبانيا مشابه للمنتخب الألماني، هناك تغيير للأجيال، ولو تحدثت عن منتخبنا سنجد أننا أظهرنا وجهًا جيدًا في البطولات خلال السنوات الأخيرة، لذلك نعتبر من المرشحين للفوز باللقب".

جدير بالذكر أن ألمانيا ضمنت التأهل إلى دور الـ16 في اليورو بعد فوزها على اسكتلندا والمجر، ونفس الشيء بالنسبة لإسبانيا التي تفوقت على كل من إيطاليا وكرواتيا في أول جولتين.