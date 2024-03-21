"كان يشتري كل أغلفة الصحف" .. بيكيه يكشف حقيقة هوس ميسي برونالدو

نجم برشلونة السابق يدلي بدلوه

علق النجم المعتزل جيرارد بيكيه على المنافسة الساخنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكيف تعامل معها الأرجنتيني وقت فترته في برشلونة.

وتستمر المنافسة بين النجم البرتغالي للنصر ونظيره الأرجنتيني لإنتر ميامي في شغل الجماهير والنقاد على الرغم من انتقالهما لأطراف المعمورة في المواسم الماضية، وابتعادهما عن المواجهات المباشرة.

وقال بيكيه مع "talk sport" عند سؤاله إذا كان ميسي مهووساً برونالدو: "لم يكن ميسي هذا النوع من الشخصيات، كان يركز على الفريق ولكن كان يشتري كل الصحفات الأولى للجرائد، ويتابع التلفاز والراديو".

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وأضاف: "كان قريباً منا للغاية وكان يركز على تحقيق الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا وتلك الأمور".

وختم: "في نهاية المطاف كان هو الأفضل، كان يفوز بالكرة الذهبية ولكن لم تكن أولوية بالنسبة له".