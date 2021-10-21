بيكيه: من قال أن ريال مدريد المرشح للفوز بالكلاسيكو؟

لا تسير الأمور هكذا..

رفض نجم برشلونة جيرارد بيكيه فكرة أن يكون ريال مدريد الأوفر حظًا للفوز بمباراة الكلاسيكو، معتبرًا أن هذه القمة ليست لها حسابات أبدًا.

وعلى الرغم من معاناة برشلونة قبل التوقف الدولي من الخسائر، بدأ البرسا في التعافي وفاز على فالنسيا ثم دينامو كييف الأسبوع الماضي في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وسُئل بيكيه عما إذا كان ريال مدريد المُفضّل للفوز، فأجاب "لا يوجد أحد مفضل في الكلاسيكو، هذه حقيقة ثبتت تاريخيًا".

كما أضاف "أعتقد أن الفريقين يعملان بشكل جيد، لقد مررنا بلحظات الأزمة ولكننا نتعافى الآن في الدوري ودوري الأبطال".

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أما عن المقارنة بين أنسو فاتي وفينيسيوس جونيور، فقال "فينيسيوس أسرع وأكثر قوة وأكثر نقاوة من ناحية الموهبة".

وتابع "يمتلك أنسو موهبة التهديف ويمكنه اللعب كمهاجم، أود أن أقول أن هذا هداف والآخر قوي، في موقف واحد ضد واحد، فينيسيوس من الأفضل في العالم".

وأتم عن تجديد فاتي "برشلونة يحتاج إلى مثل هذه الشخصيات التي لديها القدرة على التسجيل خاصة عندما يكون اللاعب الأهم في تاريخنا قد رحل".

الجدير بالذكر أن أنسو فاتي أحرز هدفين منذ عودته من الإصابة في شهر سبتمبر الماضي، بينما أحرز بيكيه هدف البرسا الأخير في دينامو كييف بذات الأذنين.