بيكيه: عودة ميسي؟ النتيجة قد تكون عكسية!

علي رفعت
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Gerard PiqueGetty Images
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جيرارد بيكيه يثير المزيد من الجدل!

تسبب النجم الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه في إثارة المزيد من الجدل حول علاقته بليونيل ميسي بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، معلقًا على تصريحات رافا يوستي نائب رئيس برشلونة حول عودة ليونيل لصفوف النادي الكتالوني.

وقال بيكيه: "أنا أعرف رافا يوستي جيدًا، هو شخص مذهل، سيقول لك ما تريد أن تسمعه، وسيختار كلماته بشكل جيد للغاية، لكن بحسب علمي لا يوجد المزيد".

وقال بيكيه: "سيكون من المذهل لو عاد ميسي من جديد، لكننا قد نصل إلى نقطة حيث قد يأتي هذا بنتيجة عكسية".

وأردف: "لو كان هناك نية حقيقية من أي طرفين في كرة القدم على أن يتم الاتفاق على أي شيء من الممكن دائمًا إيجاد الاتفاق المناسب".

جدير بالذكر أن بيكيه كان أحد أسباب رحيل ميسي بحسب ما ذكرت تقارير عديدة بسبب نصيحة منحها لجوان لابورتا رئيس النادي.

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