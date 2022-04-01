بيكيه عن إل شيرينجيتو: برنامج تخصص في الهراء وأشاهده لأضحك قبل النوم

سخر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، من البرنامج الشهير "إل شيرينجيتو" لصاحبه جوسيب بيدريرول وما ينشره من شائعات على حد قوله.

وانتشر البرنامج بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وظهر اسمه بكثافة خلال محاولات ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي الصيف الماضي.

وارتبط دائمًا اسمه بكل ما يخص الانتقالات، حيث اعتاد على تفجير المفاجآت على مسؤوليته الشخصية، ليخرج بيكيه ليبدي رأيه في هذا الأمر.

ماذا قال بيكيه؟

نجم دفاع برشلونة قال في تصريحات لقناة "The Wild Project":"أعتقد أنه أمر رائع عندما يخرجون في البرنامج ويقولون أي هراء".

وأضاف:"هم يخلقون شخصيتهم الخاصة وهذا أمر مضحك، أنا معجب كبير به والجميع يعلم أنني أتعايش مع رؤيتهم بشكل رائع".

وتابع:"هو منتج يعرفه الناس جيدًا ولكنهم سيحرصون على مشاهدته على أي حال لمعرفة ما تقوله الشخصيات المشاركة".

مادة للسخرية

وواصل بيكيه حديثه:"لكل فرد في البرنامج شخصيته التي يبدع في إظهارها، الأمر يشبه إلى حد ما بلدنا إسبانيا في الوقت الحالي".

وأوضح:"أقضي وقتًا رائعًا بمشاهدتهم وأحيانًا أضعهم في مجموعة النكات الخاصة بي، وعندما لا يكون هناك شيء آخر في التلفزيون أقوم بتشغيل البرنامج لأضحك قليلًا وأخلد للنوم".

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