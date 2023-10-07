بيكيه: شكرًا لكم على طردنا خارج البلاد

لاعب برشلونة السابق يشكو وضعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد جيرارد بيكيه على غضبه الكبير من وضع فريق أندورا الذي يقع تحت ملكيته، بعد قرار وزير الرياضة ألين كابانيس بتحويل ملعب الفريق إلى مكان أكثر ملائمة لممارسة رياضات أخرى بجوار كرة القدم، مما يمنع أندورا من خوض مبارياته الموسمية عليه.

وكتب بيكيه: "لقد استثمرنا أكثر من أربعة ملايين يورو من أجل تعديل الملعب حتى توافق رابطة الدوري الإسباني على اللعب عليه، والآن تطردونا".

وأضاف: "لا توجد منشأة رياضية في أندورا متوفر بها الشروط التي تسمح لنا باللعب في العام القادم، شكرًا على طردنا من البلاد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واكمل: "نحن لا نملك أي خيار آخر في الوقت الحالي سوى الرحيل وتغيير اسم النادي، مبروك، لقد جعلتم أندورا دون فريق كرة قدم محترف".

جدير بالذكر أن أندورا يحتل في الوقت الحالي المركز الـ16 في الدرجة الثانية الإسبانية، وشهد طفرة كبيرة على يد بيكيه منذ الحصول على ملكيته في 2018.