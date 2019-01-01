بيكيه يشتري نادياً جديداً

بيكيه يملك بالفعل نادياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، قام بشراء نادي جديد يدعى جيمناستكا مانريسا.

بيكيه يملك حالياً ملكية نادي أندورا إف سي، في ظل نشاطاته الإدارية خارج ملاعب كرة القدم.

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وأوضحت "ماركا" نقلاً عن "ناسيو ديجيتال" أن بيكيه اشترى جيمناستكا ليكون نادياً للشباب لناديه أندورا.

ويملك أندورا فقط فريق أول، ولكن لا يوجد بالنادي قطاع للشباب، وهو ما سيلعبه جيمناستكا، بحسب التقرير.

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ووافق 80 بالمائة من أعضاء جيمناستكا على بيع ناديهم لشركة "كوسموس" التي يملكها بيكيه، والتي ستدير النادي.

ويتواجد بيكيه حالياً مع برشلونة في اليابان ضمن جولته التحضيرية لخوض غمار الموسم المقبل.