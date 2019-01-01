بيكيه: الفوز في البرنابيو أصبح عادة

تصريحات جديدة لبيكيه حول مواجهة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن جزء جديد من وثائقي برشلونة "يوم المباراة" والذي أظهر سخرية جيرارد بيكيه، مدافع الفريق الكتالوني، من نادي ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك.

وصدر وثائقي يوم المباراة مساء أمس، الخميس، والمكون من 8 حلقات لعرض أبرز ما مرّ به الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ بيكيه ظهر في أحد المقاطع بغرفة ملابس برشلونة بين شوطي مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا قائلًا: "لدينا شوط حاسم هنا، علينا تقديم أفضل ما لدينا".

وعقب انتهاء المباراة وفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، ظهر صاحب الـ 32 عامًا قائلًا: "لقد أصبحت عادة، لم يعد الأمر مضحكًا الفوز هنا 3-0 و4-0 و5-0".

كما ظهر في الوثائقي الحارس مارك أندريه تيرشتيجن وهو يتحدث في غرفة الملابس مع صديق له يؤكد أنّ حلمه منذ أن كان بعمر 10 سنوات هو البقاء في برشلونة حتى لحظة إعتزاله.

برشلونة انتصر في 3 مواجهات ضد ريال مدريد الموسم الماضي مرتين في الدوري ومرة في كأس الملك وتعادل في اللقاء الرابع.

ولم يعرف النادي الكتالوني الهزيمة في الكلاسيكو منذ السوبر الإسباني في 2017 وحقق الفوز في 4 مباريات والتعادل مرتين.

جدير بالذكر أنّ كلاسيكو الموسم الحالي كان مقررًا له يوم 26 أكتوبر الماضي ولكنّه تأجل إلى يوم 18 ديسمبر المقبل.