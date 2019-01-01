بيكيه يضع خطته لرئاسة برشلونة

هل يكون بيكيه رئيس برشلونة المقبل؟

وضع جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، خطته لتولي رئاسة النادي الكتالوني حينما يقرر اعتزال لعب كرة القدم بصورة نهائية.

ولاية جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، تنتهي في 2021 كما أنّ عقد اللاعب ينتهي في 2022.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن بيكيه وضع خطته لرئاسة النادي الكتالوني واختار فريق العمل الذي سيضم تشافي هيرنانديز وكذلك أندريس إنيستا.

وأوضحت الصحيفة أنّ صاحب الـ 32 عامًا سوف يعيد أندوني زوبيزاريتا إلى منصب المدير الرياضي كما يتولى تشافي الإدارة الفنية للفريق.

وسوف يصبح إنييستا أحد ممثلي النادي في المحافل العالمية ضمن قائمة أساطير الفريق.

وقد يعود بيب جوارديولا مرة أخرى إلى برشلونة ولكنّه لن يعمل في منصب المدير الفني ولكن ليكون جزءًا من إدارة الفريق.

جدير بالذكر أنّ الانتخابات التي تلي عام 2021 سوف تقام في 2027 أي بعد 8 سنوات من الآن.