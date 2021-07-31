بيكيه بثقة كبيرة: ننتظر عودة ميسي إلى برشلونة!

نأمل في أن يكون مقتنعًا..

طمأن جيرارد بيكيه جماهير برشلونة على اقتراب تجديد ليونيل ميسي لعقده بتأكيده أنه وجميع لاعبي البلوجرانا ينتظرون عودة البرغوث في وقت قريب.

ميسي حاليًا في إجازاته بعد تحقيق كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، وتأخر انضمامه لتدريبات برشلونة بسبب عدم تجديد عقده بصورة رسمية حتى الآن.

الدولي الأرجنتيني اتفق مع البرسا على كافة الأمور حول التجديد، لكن الأزمة تكمن في حاجة النادي الكتالوني لتخفيض سقف رواتبه حتى تسمح له رابطة الدوري الإسباني بقيد لاعبين جدد.

بيكيه في تصريحات لصحيفة ماركا طمأن الجميع حيال مستقبل ميسي، حيث قال "نحن ننتظر أن يقوم بتجديد عقده وأن نراك معنا من جديد".

وأتم بيكيه الذي قام بتخفيض راتبه بدون مفاوضات كثيرة فقط لمساعدة برشلونة على العبور من الأزمة الاقتصادية "آمل أن تكون مقتنعًا بقرارك".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بصورة رسمية لبرشلونة يوم 15 أغسطس بمواجهة ريال سوسييداد، ولا يُعرف حقًا إذا كان ميسي سيلحق بالمباراة أم لا.

صاحب الـ34 عامًا غاب عن وديات البلوجرانا وآخرها أمام شتوتجارت في ألمانيا، عندما حقق الكتلان الفوز بثلاثية نظيفة.

ويلعب برشلونة يوم 8 أغسطس مع يوفنتوس بحضور كريستيانو رونالدو على ملعب يوهان كرويف في إطار بطولة جوان جامبر الودية.