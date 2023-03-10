عشرة أيام لبيكيه قبل اتهمامه بقضية فساد!

طلب قاضي منطقة ماجاداهوندا، بمدريد، تقديم لاعب برشلونة السابق، العقد الموقع مع الاتحاد الإسباني لكأس السوبر.

وقدم ميجيل جالان، رئيس جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة، شكوى ضد شركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه، بعد نشر بعض التسجيلات الصوتية، التي تثبت تقاضي الشركة لعمولة بملايين الدولارات مقابل نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعودية.

وذكرت صحيفة El Confidencial، أن محكمة ماجاداهوندا، قررت أن يقدم بيكيه في غضون عشرة أيام، الوثائق التي تثبت تفويض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بنقل المباراة خارج إسبانيا.

كما طلبت المحكمة من الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم، العقد المرخص مع شركة SELA السعودية، التي تمنح الأخيرة باستضافة ونقل مباراة كأس السوبر الإسباني.

الجدير بالذكر أن أقيمت مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، وفاز برشلونة بالبطولة، بعد تسجيل ثلاث أهداف مقابل هدف من نظيره ريال مدريد.