بيكيه "المحظوظ" من قمة هرم الحياة إلى القاع .. فقد شاكيرا وسمعته سويًا!

نجم دفاع برشلونة يعيش أسوأ أيامه حقًا!

37 بطولة متنوعة من بينها الأهم على الإطلاق للأندية والمنتخبات، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، الأول حققه أربع مرات، أضف لهم الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد وثمانية ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، وعدد لا يحصى من بطولات الكأس والسوبر هنا وهناك، تلك هي حصيلة جيرارد بيكيه من الألقاب فقط.

النجم الإسباني كان محط أنظار عيون الجماهير من كل بقاع العالم بسبب الحياة الرائعة التي يعيشها على كافة المستويات سواء في الحياة العملية أو الشخصية.

بيكيه الذي رافق المغنية الكولومبية شاكيرا لسنوات طويلة وحقق أحلام يقظة عدد لا بأس به من شباب العالم، وبينهما طفلان هما ميلان وساشا ولعب بجوار الثنائي الأفضل في التاريخ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لا يمر بأفضل أحواله في الوقت الحالي.

بداية النهاية

لو دققنا النظر لبداية أزمات جيرارد بيكيه في السنوات القليلة الماضية سنجدها تتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

فجأة وجد بيكيه نفسه مضطرًا لتخفيض راتبه الكبير مع برشلونة لمساعدة ناديه الحبيب على تخطي أزمة مالية طاحنة عصفت بالجميع.

بيكيه خفض راتبه على الرغم من انتشار العديد من الأنباء حول أنه رفض ذلك الأمر بشكل قطعي مع عدة نجوم غيره داخل النادي.

جيرارد بيكيه 🇪🇸

اللاعب الذي فاز بكل البطولات الممكنة 🏆 pic.twitter.com/SMZlTb2HIG — GOAL Arabia (@GoalAR) March 22, 2020

خيانة ليونيل ميسي أولًا

الخيانة الأولى في حياة بيكيه لم تكن للمطربة الشهيرة شاكيرا، بل لصديقه كما يدعي وقائد برشلونة من قبله ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

بيكيه تناولت تقارير صحفية عديدة أنه كان أحد الأسباب التي أطاحت بأفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ من برشلونة.

صحيفة "إل بياس" أكدت في فبراير أن بيكيه أخبر جوان لابورتا رئيس النادي أن رحيل ميسي سيحل أزمة الرواتب واللعب المالي النظيف، وهو ما لم يتحقق حتى يومنا هذا.

Goal/Getty

وتأكدت تلك الاتهامات بسبب تخفيض بيكيه لراتبه من جديد عقب رحيل ميسي وليس قبله، وهو ما ساهم بشكل واضح في انتهاء مسيرة البرغوث مع النادي الكتالوني.

في ذلك الأمر دافع بيكيه عن نفسه وأكد أنه بكى عندما رحل ميسي عن برشلونة وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "بكيت عندما غادر ميسي برشلونة، بسبب كل ما قدمه للنادي طوال مسيرته معنا، وتمنيت استمراره معنا حتى الاعتزال".

لكن أحد أصدقاء ميسي والذي يدعى ألفونسو أجيليرا روسيكي أكد كذب بيكيه من جديد ونشر تصريحاته وكتب عليها: "جيرارد بيكيه، أنت كاذب ومنافق للغاية، لأنك فقط لم تبك، وإنما أخبرت صاحب المستوى المتواضع جوان لابورتا، أنه إذا أراد بناء فريق تنافسي فعليه أن يبيع ليو ميسي".

خيانة شريكة حياته

في عالمنا العربي ترفض الغالبية أي علاقة بين رجل وامرأة أكبر منه، هكذا هو العرف وكذلك جرت العادات في شرقنا الأوسط، لكن في الخارج بأوروبا والولايات المتحدة تحديدًا لا يجدون أي مشكلة في ذلك الأمر، وهذا منطقي بعض الشيء، فالحب غير مرتبط بالعمر، ولا بأي شيء آخر سوى شعور شخصين تجاه بعضهما البعض.

على الرغم من ذلك فيبدو أن عادات عالمنا العربي كانت صحيحة فيما يتعلق بعمر الزوجة، فلو سألت أي شخص سيقول لك إن المرأة غالبًا ما تشيخ قبل الرجل، وذلك يدفعه للبحث عن شريكة حياة أخرى، وربما يكون ذلك بالتحديد ما حدث مع بيكيه الذي يصغر شاكيرا بحوالي عشرة أعوام.

هل هي والدة جافي؟ 😱



كل التفاصيل التي تحتاج معرفتها عن المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها 🧐 pic.twitter.com/WcyAt2wy1C — GOAL Arabia (@GoalAR) June 5, 2022

هنا بكل تأكيد لا نبرر لبيكيه فعلته لو صحت التقارير وقام بخيانة شاكيرا التي وصفناها قبل أسطر قليلة إنها بطلة أحلام اليقظة الخاصة بعدد لا بأس به من شباب العالم.

على العكس تمامًا ندين تصرف اللاعب الإسباني الذي ادعى المثالية والحب ثم سقط في بئر الخيانة وقام بواحد من أكثر الأفعال إثارة للاشمئزاز في العلاقات الإنسانية وسقط من نظر العديد من معجبيه.

اتهامات بالفساد

قبل أشهر قليلة ظهرت على السطح تسجيلات بين جيرارد بيكيه ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول نسبة عمولة يحصل عليها لاعب برشلونة نظير لعب كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

تلك التسجيلات فتحت على بيكيه باب الاتهامات بالفساد الإداري وتضارب المصالح لكن لم يتم اتهام اللاعب رسميًا بأي شيء حتى الآن، نظرًا لأنه كان يقوم بتلك الأعمال المساعدة لتنظيم الكأس في المنطقة العربية بصفته كرجل أعمال وليس كلاعب لبرشلونة.

بيكيه خرج بعدها وبرهن على سلامة موقفه بالحديث عن عدم فوز برشلونة بأي لقب من تلك البطولة منذ أن بدأ تنظيمها في الخارج بنظام الأربعة فرق، ونفى وجود أي تضارب في المصالح، وربما يكون محقًا لكنها ستظل نقطة سوداء تلاحقه في المستقبل.

إصابات بالجملة وتخلي تشافي عنه

في الموسم الأخير على الرغم من ظهوره بشكل جيد في عدة مناسبات كلما شارك مع برشلونة، عانى بيكيه من إصابات عديدة ومتكررة.

إصابات بيكيه أفقدته مكانه الأساسي في تشكيل الفريق للثنائي رونالد أراوخو وإريك جارسيا، وقريبًا سيفقده للدنمارك أندرياس كريستنسن.

Goal/Getty

أخبار صحفية خرجت تؤكد أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة قد أبلغ اللاعب إنه لن يكون في خططه للموسم المقبل بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" وأكدت تقارير أخرى.

بيت القصيد

الأشهر القليلة الماضية شهدت سقوط بيكيه الوسيم شريك شاكيرا في الفراش وليونيل ميسي في الملعب ورجل الأعمال واللاعب الناجح ليفقد معظم الامتيازات التي تمتع بها.

فقد قدرة اللعب بجوار ميسي بسبب حديثه مع لابورتا، وأعلنت شاكيرا إنفصالها عنه والجميع يؤكد خيانته لها، وتم اتهامه بالفساد الإداري، كما عانى العديد من الإصابات وتخلى عنه مدربه ويبدو أن مسيرته الكروية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

أي شخص آخر في العالم كان يتمنى أن يكون مكان بيكيه ولو ليوم واحد قبل كل تلك الكوارث ربما يرفض ذلك السيناريو الآن ولو حتى منحته المال على عيش يوم من أيام جيرارد الحالية.