بيكيه: الكرة الذهبية ستمنع هالاند من شراكة مبابي!

وجه جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني النصح إلى النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بعدم الذهاب إلى نفس الفريق الذي سيذهب له كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

مبابي وهالاند يشعلان الصراع في سوق الانتقالات أوروبيًا، خاصة وأن عقد النجم الفرنسي في ملعب "حديقة الأمراء" ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بالمجان بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وحتى الآن لا تسير مفاوضات تجديد عقده مع ناديه على ما يرام.

أما هالاند، فيبحث عن الخطوة القادمة في مسيرته، وارتبط بعدد من الأندية، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

ويرى بيكيه أن توجه هالاند إلى نفس الفريق مثل مبابي سيقلص فرصه في الفوز بالكرة الذهبية في المستقبل.

ماذا قال بيكيه؟

وفي مقابلة معتادة مع إيباي يانوس أحد أشهر الشخصيات على الإنترنت في إسبانيا، عبر حسابه على موقع "تويتش"، تحدث بيكيه عن عدة أمور، ومن بينها سوق الانتقالات، وقضية عثمان ديمبيلي.

ووجه بيكيه نصيحة إلى هالاند بقوله: "لو كنت مكانه وأردت الفوز بالكرة الذهبية، لما توجهت إلى نفس الفريق الذي سيذهب له مبابي".

وأضاف: "إذا كنت سأراهن، سأقول أن مبابي وهالاند لن يلعبا في الفريق نفسه، هذا رأيي وليس معلومة، لكنهما لاعبان سيتنافسان على الكرة الذهبية".

تصريحات بيكيه ربما تأتي في إطار الضغط على هالاند من أجل تغيير أفكاره، خاصة وأنه ارتبط بشدة مؤخرًا بفكرة الانتقالات إلى ريال مدريد.

ما هو رأي بيكيه في قضية ديمبيلي؟

وتطرق بيكيه للحديث عن قضية الساعة في برشلونة، والخاصة بتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، وموقف النادي منه، بعد قرار تجميده إذا لم يرحل في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال بيكيه: "كرة القدم عمل تجاري يشهد انتقال الكثير من المال، وكل شخص يدافع عن مصالحه".

واختتم حديثه: "دوافع الطرفين مفهومة بالطبع، لكن يجب أن يجدا أفضل حل ممكن".

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